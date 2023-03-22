Русских художников в Америке переименовывают в украинских

Кампания по отмене русской культуры в США дошла до абсурда: русских художников в музеях стали называть украинскими. Мало того, нью-йоркский Метрополитен-музей изменил подпись под одной из картин французского художника Эдгара Дега — «Русские танцовщицы» внезапно стали «украинскими».

Это стало причиной возмущения искусствоведов: ничем не доказано, что на картине изображены именно украинские девушки. В результате под картиной появилась подпись: «Танцовщицы в украинском платье».

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Троих русских художников с мировым именем — Илья Репин, Иван Айвазовский и Архип Куинджи — на Западе тоже теперь называют украинскими: мол, у них украинские корни. Но и здесь искусствоведы не смолчали: какой же Айвазовский украинец, если на самом деле он вообще армянин? Пришлось пойти на компромисс — теперь об Айвазовском пишут так: «Армянин, родившийся в Российской империи (ныне Украина)», сообщает издание Аrgumenti.ru.