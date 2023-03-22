Астролог: этим знакам зодиака золото противопоказано

Астролог Мила Венецианская уверена в том, что золото способно навредить некоторым представителям зодиакального круга. В зоне риска:

Близнецы. Этому знаку особенно тяжело отказать себе в роскоши. Но здоровье дороже! Избавьтесь от золотых, а также позолоченных аксессуаров — сразу почувствуете небывалый прилив сил и забудете о бессоннице.

Девы. Если Дева до сих пор не замужем, то, скорее всего, виновато золото: драгоценный металл буквально отпугивает всех заинтересованных мужчин. Замужним представительницам данного знака тоже необходимо отказаться от золота, это поможет сохранить гармонию в семейной жизни.

Рыбы. Этот знак конфликтует с золотом на энергетическом уровне, даже небольшое украшение способно сбить Рыб с правильного курса.

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Источник: rsute.ru.