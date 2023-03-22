Как двумя ложками соды вывести серость у тюли: будет как новый!

Еще во времена СССР хозяйки выбеливали тюль обычной содой. Сейчас, когда настало время экономии и заботы об экологии, стоит вспомнить об этом эффективном народном методе.

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Необходимо подогреть пять литров воды, растворив в ней две столовых ложки соды и столько же любого стирального порошка. Внимательно проследите, чтобы не было комочков и нерастворившихся крупинок.

Замочите в этом растворе тюль, оставив на 30–40 минут. После этого отожмите шторы и выстирайте.

Источник: ivd.ru.