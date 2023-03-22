От 65 рублей: какой курс будет у доллара в этом году — реальные цифры, а не сказки

22 марта доллар в очередной раз повысился на торгах Мосбиржи (на 18 копеек), достигнув рубежа в 76,84 рубля. Рост американской валюты в последнее время наблюдается стабильно.

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Однако директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Елена Анисимова считают, что доллар может показать в этом году и совсем другие цифры. Например, падение до 65,6 рубля. Максимум, который они дают доллару, – это цифра в 72,5 доллара.

Эксперты рейтингового агентства АКРА прогнозируют среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году в диапазоне 71–78,4 рубля.

Источник: 1prime.ru