Если не хватило лука для посадки: как использовать кусочки с одной хитростью (зола) – урожай не хуже

Если вам для посадки не хватило лука-севка, или вы просто решили сэкономить свои средства, воспользуйтесь одним интересным методом.

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Отберите самые крупные луковицы из имеющегося севка и разделите их пополам так, чтобы часть донца сохранилась на каждой дольке.

Далее эти кусочки протравите в слабом растворе марганца или фунгицида и присыпьте срез луковиц золой или угольным порошком, чтобы избежать образования гнили.

А потом посадите, как обычно. Не стоит опасаться, что разрезанные луковицы загниют в земле, они растут и дают урожай не хуже, а то и лучше, целых.

Источник: sadovodka.ru