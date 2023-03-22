Вот куда надо было вкладываться: евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля

Как сообщает Московская биржа, 22 марта евро в ходе торгов превысил 83 рубля впервые с 21 апреля 2022 года.

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До этого европейская валюта стабильно шла на повышение без резких прыжков. В начале торгов в среду она подросла на 10 копеек, дойдя до цифры в 82,70 рубля, позже перевалила рубеж в 83 рубля.

Днем ранее евро торговалось на бирже за 82,6 рубля. Не удивительно, что часть россиян сейчас наверняка подумали, что именно в эту валюту стоило вкладывать свои сбережения. Но не нужно торопиться с выводами, ведь сейчас все чаще эксперты рекомендуют обратить свои взоры на юани и гонконгский доллар.

Источник: 1prime.ru.