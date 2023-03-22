Положите это копеечное средство в стиральную машину — ванная заблагоухает

Опытные хозяйки не покупают дорогие чистящие средства в магазине, они используют копеечные компоненты, которые также эффективно помогают им в уборке.

Например, лимонная кислота помогает стиральной машине избавиться от неприятного запаха и загрязнения. Просто разведите семь чайных ложек лимонки в теплой воде и залейте раствор в лоток для кондиционера.

Далее поставьте на стирку при температуре от 40 до 60 градусов.

После этого вы почувствуете приятный запах во всей ванной комнате. А лимонка еще к тому же очистит вашу стиралку от грязи.

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