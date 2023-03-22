Почему горчичный порошок моет посуду лучше любого средства: попробуете — другого не захотите

Раньше горчичный порошок применялся не только для приготовления острого соуса. Наши бабушки мыли им волосы, стекло и посуду.

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Сейчас хозяйки все чаще стали вспоминать об этом на сто процентов природном средстве, заботясь об экологичности своей жизни.

Горчичный порошок не оставляет разводов после применения на стекле и пластике. А если вы не смоете все его частички с посуды, то можете не беспокоиться, ведь это не химия, а пищевой продукт.

Кроме того, порошок отмывает жир и остатки пищи с посуды лучше многих синтетических средств. А если развести его с водой и содой, сделав кашицу, то этот состав отлично уберет нагар со сковороды или кастрюли. Нанесите его на загрязнение, оставьте на 30 минут и смойте.

Источник: techinsider.ru