Зачем поливать аспирином огород: овощи и фрукты растут как на дрожжах!

Простой аспирин может качественно повлиять на урожай в саду. И это доказано учеными.

Сотрудники Университета Род-Айленда, узнав от простого народа, что аспирин повышает урожайность решили проверить это на практике. Они опрыскивали растения водным раствором аспирина один раз в три недели в течение всего вегетационного периода.

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Ученые приготовили такой раствор: 250-500 миллиграммов аспирина смешали с 11,5 литра воды.

В итоге они доказали, что обработанные растения выросли крупнее, зацвели пышнее и дали лучший урожай, чем необработанные.

Выяснилось, что раствор аспирина питает почву, убивает болезнетворные бактерии, паразитов, грибок, защищает от фитофторы.

Источник: supersadovnik.ru