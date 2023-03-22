Она не вечная! Как проверить соду на непригодность — самый простой способ

Многие считают, что пищевая сода — вечная, якобы этот продукт никогда не портится. Это неправда. Срок годности у нее все же есть, и составляет он, как правило, 2-3 года.

Далее сода теряет свои химические свойства и в хозяйстве ее использовать бесполезно. На внешнем виде продукта это никак не сказывается, поэтому опытные хозяйки проверяют на годность следующим способом.

Возьмите чайную ложку, налейте в нее уксусную кислоту и добавьте в соду. Если она не шипит, то это значит, что сода уже непригодна.

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