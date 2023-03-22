Всегда садите у картошки! Какое растение отпугивает проволочника и обогащает почву

Картошка может дать гораздо больший урожай, если между рядками посадить любые бобовые. Вы поразитесь результату наверняка!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Бобовые (горох, бобы, фасоль, вигна, нут, чечевица, соя, арахис) способны провоцировать поразительные явления, которые в итоге обогащают почву полезным азотом.
Они позитивно влияют на бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощают азот из воздуха и переводят его в почву в таком состоянии, которое любят растения.
В итоге земля становится насыщенной, азот в ее составе позволяет собрать высокий урожай картофеля.
А еще бобовые имеют запах, который терпеть не может проволочник, — так этот вредитель не сможет насолить вашей картошке.
Источник: ogorodum.ru