Всегда садите у картошки! Какое растение отпугивает проволочника и обогащает почву

Картошка может дать гораздо больший урожай, если между рядками посадить любые бобовые. Вы поразитесь результату наверняка!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бобовые (горох, бобы, фасоль, вигна, нут, чечевица, соя, арахис) способны провоцировать поразительные явления, которые в итоге обогащают почву полезным азотом.

Они позитивно влияют на бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощают азот из воздуха и переводят его в почву в таком состоянии, которое любят растения.

В итоге земля становится насыщенной, азот в ее составе позволяет собрать высокий урожай картофеля.

А еще бобовые имеют запах, который терпеть не может проволочник, — так этот вредитель не сможет насолить вашей картошке.

Источник: ogorodum.ru