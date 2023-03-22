Простой состав из соды и перекиси сделает вашу обувь опять белой: раскрываем — как

Белым кроссовкам, кедам и ботинкам можно быстро вернуть их свежий вид благодаря простому средству из дешевеньких ингредиентов. Он работает лучше многих, которые продаются в магазинах в готовом виде.

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Итак, на ½ столовой ложки воды возьмите 1 столовую ложку соды, ½ столовой ложки перекиси водорода. Зубной щеткой нанесите в два слоя данный состав на обувь и поставьте на 3-4 часа на солнце. По прошествии времени счистите остатки порошка с обуви и наслаждайтесь ее чистым видом.

Белые шнурки можно замочить в водяном растворе данного средства и простирать. Они тоже станут белыми!

Источник: Telegram-канал «Женские советы»