Какой курс показал доллар после сокрушительного падения: россияне жалеют, что продали

Не исключено, что прогнозы финансовых экспертов о том, что доллар уже на этой неделе дойдет до 80 рублей, сбудутся. Аналитики полагают, что валюта США имеет сильную поддержку, а потому способна выстоять и подняться даже в самых критических ситуациях.

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Однако 21 марта доллар неожиданно упал в цене сразу на 51 копейку, придя к закрытию торгов на Мосбирже с показателем в 76,66 рубля. Кое-кто поспешил избавиться от валюты, опасаясь дальнейшего падения. И, видимо, зря.