Обязательно посадите укроп рядом с этими овощами: вы поразитесь урожаю

Обычный укроп не только порадует вас ароматной зеленью в блюдах, но и в разы увеличит урожайность ваших посадок.

Дело в том, что укроп является отличным уплотнителем, который выполняет роль помощника для других культур. Он создает благоприятный микроклимат, в котором многие овощи начинают активнее расти и давать хороший урожай.

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Известно, что укроп великолепно влияет на огурцы, рядом с ним они быстро идут в рост, набираются сил.

Также рекомендуется выполнять посевы зелени следующим образом. На одной гряде сделать несколько поперечных или продольных рядов, чередуя салат, редис, шпинат, укроп.