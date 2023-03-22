Обязательно посадите укроп рядом с этими овощами: вы поразитесь урожаю

Обычный укроп не только порадует вас ароматной зеленью в блюдах, но и в разы увеличит урожайность ваших посадок.
Дело в том, что укроп является отличным уплотнителем, который выполняет роль помощника для других культур. Он создает благоприятный микроклимат, в котором многие овощи начинают активнее расти и давать хороший урожай.
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Известно, что укроп великолепно влияет на огурцы, рядом с ним они быстро идут в рост, набираются сил.
Также рекомендуется выполнять посевы зелени следующим образом. На одной гряде сделать несколько поперечных или продольных рядов, чередуя салат, редис, шпинат, укроп.
Так они будут расти активнее, получатся красивее, пышнее. Этими же зеленными культурами разумно уплотнить грядки с луком, свеклой. Зелень съедается в первой половине лета, а луковицы и корнеплоды продолжают наливаться дальше.
Источник: ogorodum.ru