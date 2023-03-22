Сколько стоят похороны в России: не зря пенсионеры откладывают

В России не случайно появилась традиция откладывать самим себе на похороны. Пожилые люди не понаслышке знают, что стоят они, мягко говоря, недешево.

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Желая отправиться в последний путь достойно, без обременения близких, пожилым людям приходится копить на церемонию десятилетиями.