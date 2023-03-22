Новый курс доллара рассмешил валютчиков: хорошо, что успели продать

Новый курс доллара рассмешил валютчиков: хорошо, что успели продать

Доллар. Фото: Global Look Press

Позорное падение произошло на торгах.

Последние торги Мосбиржи показали поразительные итоги. Доллар в последние дни уверенно поднимался в цене, некоторые аналитики предсказывали его рост на этой неделе до 80 рублей. И «американец» неизменно и быстро шел к этой цифре.

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Однако вечер 21 марта оказался поворотным. Курс доллара обрушился сразу на 51 копейку! К закрытию торгов он дошел до рубежа в 76,66 рубля.

Евро тоже понизился, но не так сокрушительно – на 11 копеек, его последняя цифра – 82,6 рубля, юань неожиданно тоже потерял 3 копейки, упав до показателя в 11,16 рубля.

Источник: 1prime.ru.

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