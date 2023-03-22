Почему важно садить тыкву между рядами картошки и капусты: роскошный урожай обеспечен

Опытные садоводы и огородники обязательно высаживают между рядами картошки и капусты тыкву. Таким образом они создают благоприятную среду для обитания всех перечисленных культур.
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Для набора роста капусты и картошки нужен определенный микроклимат, влажность и тень. Их и обеспечивает тыква. Доказано, что в ее присутствии указанные культуры растут пышно, дают хороший урожай, меньше страдают от вредителей.
Кроме того, это весьма практично. После того, как вы уберете картошку и капусту с земли, тыква останется давать свой урожай.
Источник: ogorodum.ru