Почему важно садить тыкву между рядами картошки и капусты: роскошный урожай обеспечен

Опытные садоводы и огородники обязательно высаживают между рядами картошки и капусты тыкву. Таким образом они создают благоприятную среду для обитания всех перечисленных культур.

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Для набора роста капусты и картошки нужен определенный микроклимат, влажность и тень. Их и обеспечивает тыква. Доказано, что в ее присутствии указанные культуры растут пышно, дают хороший урожай, меньше страдают от вредителей.