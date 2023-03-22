Как на самом деле нужно очищать нагар со сковороды содой: вы не знали об этом

Сейчас появляется множество новомодных средств, с помощью которых можно удалить сложные загрязнения вроде нагара с посуды. Однако пищевая сода по-прежнему остается любимицей россиян. Она эффективна и безвредна при правильном применении.
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Многие из нас просто насыпают порошок на налет и начинают его оттирать. Но на самом деле гораздо эффективнее процесс пройдет, если сразу сделать пасту из порошка и воды. Их нужно смешать в равных долях и обработать составом проблемное место, потом смыть.
Еще более действенный способ – кипячение с содой. Он подходит для всех сковородок и кастрюль, кроме алюминиевых, очищая посуду и внутри, и снаружи. На 1 литр воды нужно взять 100 граммов соды. Понадобится также металлический таз, в который поместится сковородка.
Сделать нужное количество раствора, поставить таз на огонь, довести до кипения и подождать 20 минут. Снять с огня и оставить остывать. Промыть сковороду с моющим средством.
Источник: atvmedia.ru