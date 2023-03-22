Придется уволиться: работающих пенсионеров предупредили о важном правиле

В России существуют разные выплаты. Многие могут получить пенсию, а также дополнительные выплаты. А работающие пенсионеры имеют возможность получить пропущенные индексации пенсий, если воспользуются правилом В отличие от неработающих пожилых граждан, те, кто все еще работает, индексированные выплаты не получают.
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О существенном исключение говорится на сайте СФР. Правило не распространяется на тех, кто работает в качестве самозанятого. Поясняется, что такие граждане не платят страховые взносы.
Таким образом, когда пенсионер становится самозанятым, данные об этом попадают в СФР, гражданин переводится в новый статус и имеет право на все пропущенные за годы работы индексации.
Эксперты раскрыли одну хитрость. Пенсионеры, которые не хотят терять работу, могут сначала уволиться с нее, оформиться в качестве самозанятого и затем (при согласии работодателя) вновь устроиться на работу, но уже в новом статусе.