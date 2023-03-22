Придется уволиться: работающих пенсионеров предупредили о важном правиле

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О существенном исключение говорится на сайте СФР. Правило не распространяется на тех, кто работает в качестве самозанятого. Поясняется, что такие граждане не платят страховые взносы.

Таким образом, когда пенсионер становится самозанятым, данные об этом попадают в СФР, гражданин переводится в новый статус и имеет право на все пропущенные за годы работы индексации.

Эксперты раскрыли одну хитрость. Пенсионеры, которые не хотят терять работу, могут сначала уволиться с нее, оформиться в качестве самозанятого и затем (при согласии работодателя) вновь устроиться на работу, но уже в новом статусе.