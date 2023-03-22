Аналитик честно признался, что ждет рубль в ближайшие дни: скоро все решится

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По словам специалистов SberCIB, курс рубля может удержаться в районе 77 за доллар на торгах во вторник, 22 марта. При этом отмечается, что ситуация на мировых рынках постепенно стабилизируется. на данный момент инвесторы не теряют надежду, что регуляторы расправятся со всеми проблемами американских и европейских банков.

Также были затронуты цены на нефть. От них прямо зависит «удача» рубля. Аналитики также считают, что они будут держаться в районе 73 долларов за баррель. Все внимание рынка сейчас приковано к риторике ФРС США после ожидаемого подъема ставки 22 марта.