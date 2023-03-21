Стоимость поползет вверх: россиян предупредили о росте цен на продукты

Цены на продукты порой растут. Дорожают крупы, а порой и овощи становятся дорогими, особенно если их привозят на дальний север.
Предприниматель и кандидат экономических наук Андрей Бунич рассказал о перспективах цен на фрукты и овощи в ближайшем будущем. Он признался, что в ближайшее время роста стоимости на продукты не будет.
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«Я не вижу никаких оснований повышать цены на овощи и фрукты. Во-первых, у этой категории есть сезонные ценовые скачки, которые приходятся на зимний период. Во-вторых, увеличивать стоимость на них в ближайшее время смысла никакого нет, так как вскоре огурцы и помидоры появятся у каждого дачника в огороде», — передает слова Бунича «Вечерняя Москва».
Однако эксперт предупредил, что потом роста цен не избежать. По его словам, из года в год цены на фрукты и овощи в нашей стране будут повышаться.