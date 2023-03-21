Стоимость поползет вверх: россиян предупредили о росте цен на продукты

Цены на продукты порой растут. Дорожают крупы, а порой и овощи становятся дорогими, особенно если их привозят на дальний север.

Предприниматель и кандидат экономических наук Андрей Бунич рассказал о перспективах цен на фрукты и овощи в ближайшем будущем. Он признался, что в ближайшее время роста стоимости на продукты не будет.