Будете срывать с грядок ведрами: простой способ повысить урожайность огурцов – все дело в посадке

Огурцы в теплице

Огурцы в теплице. Фото: Global Look Press

Что нужно сделать весной, чтобы собрать хороший урожай летом и осенью.

Чтобы урожай огурцов был высоким, готовиться к процессу посадки рассады в открытый грунт надо заранее. А именно - начинать собирать луковую шелуху. Ведь именно она способна обеспечить вас стабильно высоким урожаем огурчиков. Будете только успевать срывать их с грядки летом!

Благодаря луковой шелухе рассада приживется быстрее, овощей будет много и вырастать они будут быстрее.

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Луковую шелуху нужно высушить, затем измельчить. Стакан шелухи смешать с ложкой картофельного крахмала  и добавить эту смесь в лунки, приготовленные для высадки рассады огурцов.

Важно помнить, что это не избавляет от необходимости делать подкормку растений и другие обязательные процедуры.

По материалам belnovosti.by.

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