Будете срывать с грядок ведрами: простой способ повысить урожайность огурцов – все дело в посадке

Чтобы урожай огурцов был высоким, готовиться к процессу посадки рассады в открытый грунт надо заранее. А именно - начинать собирать луковую шелуху. Ведь именно она способна обеспечить вас стабильно высоким урожаем огурчиков. Будете только успевать срывать их с грядки летом!
Благодаря луковой шелухе рассада приживется быстрее, овощей будет много и вырастать они будут быстрее.
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Луковую шелуху нужно высушить, затем измельчить. Стакан шелухи смешать с ложкой картофельного крахмала и добавить эту смесь в лунки, приготовленные для высадки рассады огурцов.
Важно помнить, что это не избавляет от необходимости делать подкормку растений и другие обязательные процедуры.
По материалам belnovosti.by.