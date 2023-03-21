Госдума приняла закон: появятся новые выплаты для россиян старше 23 лет

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В документе поясняется, что такой возможность смогут воспользоваться сироты в возрасте старше 23 лет. Также нужно знать, что дети-сироты смогут рассчитывать на специальные выплаты, которые будут предназначаться для покупки жилья после 23 лет.

Новый закон должен помочь благодаря выплатам обеспечить недвижимостью до 70 тысяч детей-сирот, которые уже выросли, нашли работу и завели семью.