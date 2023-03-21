С 1 апреля все изменится: школы будут принимать детей в первый класс по-новому

Уже с 1 апреля заявления будут принимать через портал «Госуслуг», где даже сейчас же можно заполнить черновик.

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Заявление в школу по месту регистрации или по льготе разрешается заполнить до начала приема документов на общих основаниях. Отмечается, что нужно будет побывать в школе и принести оригиналы документов.

Удобной функцией является то, что уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение шести рабочих дней после завершения приема заявлений.

Родителям рекомендуют быть внимательными при заполнении черновика и учесть ряд нюансов. К примеру, свободные места отобразятся, если школа передала сведения, но это не является гарантом, что ребенка примут. Это нужно учесть в особенности, если ребенок поступает в престижное учебное заведение.

Также отмечается, что система покажет только школы, в которые можно отправить малыша по прописке. И не исключены сложности, если у ребенка временная регистрация.

Уже известно, что рассылать приглашения начнут с 18 мая. Если извещение пришло из нескольких учреждений, нужно будет выбрать одно, а потом отнести оригиналы документов.