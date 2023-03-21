Объявлен курс доллара на 22 марта: рубль взлетел — почему

Центробанк опубликовал курс валют на утро среды, 22 марта. После пятидневного падения наша валюта начала приходить в себя и расти. Доллар в итоге упал на 40 копеек до 76,83 рубля. Евро сейчас стоит 82,54 рубля.

Эксперты считают, что причина в укреплении рубля — приезд в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. А на фоне переговоров лидеров двух стран наша валюта будет только укрепляться.

При этом цены на нефть продолжают падать. А это значит, что после отъезда Си Цзиньпина рубль может немного ослабнуть.

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