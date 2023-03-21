Просто праздник какой-то: у россиян появятся четыре дополнительных выходных дня – первые два уже в апреле

Россиян обрадовали новостью о четырех дополнительных выходных дня в этом году. Первые два дополнительных выходных - уже в апреле.
Правда, эта мера касается не всех россиян, а только тех, кто живет в Крыму.
Как сообщается, глава Крыма Сергей Аксенов уже подписал указ о дополнительных праздничных выходных днях.
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Выходные приурочены к религиозным праздникам: Пасхе, Ураза-байраму, дню Святой Троицы и Курбан-байраму.
Жители Крыма будут дополнительно отдыхать 17 и 21 апреля, а также 5 и 30 июня.
По материалам 1prime.ru.