Просто праздник какой-то: у россиян появятся четыре дополнительных выходных дня – первые два уже в апреле

Россиян обрадовали новостью о четырех дополнительных выходных дня в этом году. Первые два дополнительных выходных - уже в апреле.

Правда, эта мера касается не всех россиян, а только тех, кто живет в Крыму.

Как сообщается, глава Крыма Сергей Аксенов уже подписал указ о дополнительных праздничных выходных днях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».