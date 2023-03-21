Это упрощает покупку: россиян обрадовали снижением первоначалки по ипотеке до 15%

В России многие семьи планируют покупку жилья. Однако главной проблемой является первоначальный взнос по ипотеке. Не все находят способ накопить нужную сумму. Более того, в прошлом году выросла ставка по ипотеке. На этот раз россиян, планирующих брать ипотеку, обрадовали новым решением от одного из крупных банков.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Выгодное предложение поступило от банка «Открытие». Клиенты теперь могут воспользоваться шансом и оформить ипотеку при первоначальном взносе от 15%. Отмечается, что такое предложение увеличит количество желающих приобрести недвижимость. По данным Banki.ru, предложение действует на классические программы «Новостройка» и «Вторичное жилье».
А также есть приятный бонус для тех клиентов, которые получают зарплату на карту банка. Они имеют право внести в качестве первоначального взноса всего 10%.