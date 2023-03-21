Это упрощает покупку: россиян обрадовали снижением первоначалки по ипотеке до 15%

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Выгодное предложение поступило от банка «Открытие». Клиенты теперь могут воспользоваться шансом и оформить ипотеку при первоначальном взносе от 15%. Отмечается, что такое предложение увеличит количество желающих приобрести недвижимость. По данным Banki.ru, предложение действует на классические программы «Новостройка» и «Вторичное жилье».

А также есть приятный бонус для тех клиентов, которые получают зарплату на карту банка. Они имеют право внести в качестве первоначального взноса всего 10%.