Проверки блогеров покажут: кто зарабатывает, а кто притворяется

Когда мы слышим слово блогер, то мысленно представляем себе образ успешного человека. Блогеры — это новые короли жизни, они хвастаются дорогими автомобилями, путешествиями, изысканными ресторанами и прочими атрибутами роскошной жизни.

Но не стоит забывать, что за кадром картинка может быть совсем другой. Многие из самопровозглашенных коучей просто пускают пыль в глаза, чтобы их курсы успешного успеха продавались получше. Адвокат Александр Добровинский считает, что следственный комитет поможет разобраться в том, кто есть кто.

Ранее, стало известно, что в отношении блогера Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело, ее подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

«Насколько я слышал, там далеко не один блогер, которого ждут проверки в ближайшее время. Но понимаете, в чем дело: многие ведь просто пускают пыль в глаза, и все их «баснословные доходы» — лишь красивая картинка для того, чтобы оставаться популярным и продавать свои курсы и пр. Так что ситуация с проверками позволит одним стать законопослушными гражданами и платить налоги со своих доходов, как полагается по нашему налогообложению, а остальным скорректировать свою модель поведения на публике и соцсетях и вести себя, скажем так, скромнее», — дал комментарий адвокат Александр Добровинский корреспонденту Teleprogramma.pro.

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