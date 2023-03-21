Цена резко взлетит: россиян предупредили о подорожании самой популярной крупы — на 30 процентов

Стало известно, что российские производители риса уже поставили в известность торговые сети о возможном резком подорожании этой популярной крупы.

Оптовые цены могут повыситься на 10–30 процентов. Причина — плохой урожай риса.

Между тем в магазинах пока не спешат менять ценники на новые. По некоторым данным, продавцы опасаются, что рост цен может вызвать отток покупателей из торговых сетей. На этом фоне существуют риски снижения продаж не только риса, но и других продуктов.

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