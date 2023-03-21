Пригожин высказался о Митрошиной

Иосиф Пригожин продолжает наблюдать за ситуацией с топовыми блогерами. Ранее он высказывался о скандале вокруг Валерии Чекалиной. А сегодня его порадовала новость о том, что следственный комитет выявил еще одного злостного нарушителя. Оказалось, что Александра Митрошина тоже недоплатила налогов на 120 миллионов рублей.

Продюсер подчеркивает, что дело не конкретно в Чекалиной или Митрошиной, а в ситуации в целом. Он считает, что блогеры без подтвержденных компетенций просто не имеют права делать деньги из воздуха.

«Чему могут научить новоиспеченные необразованные морковки с надутыми губами? Блогосфера обесценивает людей, обладающих знаниями и профессией», — поделился размышлениями Пригожин.

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Источник: woman.ru.