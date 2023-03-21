Шеф-повар поделился рецептом самого вкусного куриного бульона

Шеф-повар Артем Кольченко раскрыл секрет идеального куриного бульона: самый вкусный получается из куриных крылышек. Эксперт советует соблюдать пропорции 1:10, то есть для приготовления 5 литров бульона вам потребуется 500 грамм крыльев.

Помытые крылья нужно залить водой, в эту же кастрюлю добавьте разрезанную пополам головку лука и морковь. Доведите жидкость до кипения, снимите пену и убавьте огонь. Через 3–4 часа будет готов восхитительный прозрачный бульон.

«Если же мы хотим получить в итоге бульон темный, то лук и морковку нужно прижарить до черна, чтобы овощи в прямом смысле сгорели. И только потом отправить в кастрюлю к крыльям. Переживать не стоит: горьким сгоревшие овощи совершенно точно не сделают», — рассказал эксперт.

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Источник: vnimanie.pro.