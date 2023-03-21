Депутаты Чукотки предложили ограничить вывоз красной икры авиатранспортом

Снижение объемов красной икры, которая вывозится с Чукотки на самолетах, позволит уменьшить количество браконьеров, занимающихся ловом лососевых видов рыб, считают депутаты.

Новый законопроект предлагает провести эксперимент на территории Камчатского края «по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления». Тревогу вызывает тот факт, что начались проблемы с заполнением нерестилищ лосося, и количество анадырской кеты заметно уменьшилось.

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