Миллиардер Руперт Мердок собрался жениться: избранница младше на 26 лет

92-летний предприниматель недолго ходил в холостяках. С даты последнего развода не прошло и года. Новой избранницей Мердока стала 66-летняя Энн Лесли Смит.

О невесте магната известно, что в прошлом она занимала должность капеллана в полиции Сан-Франциско. Женщина увлекается виноделием и неплохо разбирается в медиабизнесе — именно это и привлекло миллиардера. Бизнесмен заприметил Энн Лесли в сентябре прошлого года, они встретились на винограднике. Мердок был настолько очарован, что решил продолжить знакомство.

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Влюбленные не стали затягивать со свадьбой, торжество запланировано на лето этого года. Счастливый жених не скрывает эмоций.

«Мы оба с нетерпением ждем возможности провести вторую половину нашей жизни вместе», — поделился Мердок.

Напомним, что для медиамагната это будет пятый по счету брак. С предыдущей супругой он прожил шесть лет.

Источник: nypost.com.