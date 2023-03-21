Почему пылесос можно хранить только щеткой вверх: вы точно не знали об этом

Русский народ всегда верил в народные приметы. Многие из них связаны с веником, ведь это символ того, что убирает всякую нечисть из дома, и это далеко не только мусор.

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Чтобы всякая гадость не задерживалась в доме, веники принято было ставить в избах исключительно ручкой вниз, так процветание и удача задерживались на щетинках и в доме.

Позже, когда веники в наших домах сменились пылесосами, бабушки переложили то же правило и на них. Они убеждены, что их можно ставить на хранение после работы только щеткой вверх.

Источник: rsute.ru.