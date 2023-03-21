Сущие копейки: как сделать своими руками кондиционер для стирки белья

Опытные хозяйки давно не покупают в магазине кондиционер для стирки белья. Стоит средство дорого, а сделать его дома своими руками обойдется в сущие копейки.

Для этого вам понадобятся всего три простых ингредиента: вода, соль и эфирное масло на ваш вкус.

Способ приготовления выглядит так:

В стакан горячей воды добавляете 2–3 столовые ложки соли. Оставляем раствор на 15 минут. После этого добавляем 5–10 капель эфирного масла. Далее полученную смесь добавляете в стиральную машинку.

Результат вас удивит.

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