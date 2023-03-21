Почему рядом с огурцами обязательно нужно сажать укроп, кукурузу и подсолнухи: зеленые помощники

Опытные садоводы знают, что добиться хорошего урожая огурцов можно не только при поддержке подкормки, правильного полива и создания благоприятного микроклимата, но и за счет верного соседства.

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Огурцы не любят сильного нагрева почвы, но ценят влажную среду и определенную степень тени. Для этого и уплотняют посадку рядом с ними культурами, которые «не спорят» с ними. Благотворно влияют на урожай огурцов укроп, кукуруза и подсолнечник.

Обычно растения, которые высаживаются в качестве уплотнителей и помощников, по мере роста и созревания убираются с грядок, высвобождая основному растению место, необходимое для его полноценного развития.

Источник: ogorodum.ru