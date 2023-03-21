Как перемыть все окна и зеркала дома без разводов и химии: ложка крахмала

Конечно, сейчас многие хозяйки стали отказываться от старых дедовских методов мытья окон и зеркал вроде хозяйственного мыла и газеты. Ведь они довольно трудозатратны.

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В то же время женщины чаще стали задумываться об экологичности применяемых средств. И вот тут, увы, магазинные новинки сильно уступают народным составам.

Вместе с тем некоторые хозяйки давно и эффективно применяют натуральное и очень эффективное в уборке средство — обычный крахмал. Нужно взять его столовую ложку и развести в одном литре воды. Этим раствором вы без труда отмоете все стеклянные поверхности в доме без разводов.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».