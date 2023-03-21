Блогера Митрошину подозревают в неуплате налогов: СК возбудил дело

Следственные органы продолжают проверку блогеров. На этот раз в их поле зрения попала Александра Митрошина.

По данным СК, Митрошина недоплатила налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Дело в том, что, будучи индивидуальным предпринимаем, Александра применяла упрощенную систему налогообложения, но ее доход существенно вырос и превысил допустимую сумму. Вместо того, чтобы перейти на новую систему уплаты налогов, Митрошина попыталась скрыть излишки через подконтрольные ей ИП.

К настоящему моменту следственные органы провели обыск по месту регистрации блогера и других лиц, чья причастность к делу сейчас устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: moscow.sledcom.ru