Как вывести пятна на детских вещах - просто засыпьте это копеечное средство в стиралку

Пятновыводители для детских вещей стоят дорого, и не все хозяйки могут позволить себе купить средство. Поэтому многие используют для этих целей пищевую соду.

Считается, что сода не только отстирывает серьезные загрязнения, но и избавляет вещь от неприятного запаха, а также делает его приятным на ощупь.

Засыпьте две столовые ложки средства в отсек для бытовой химии, а если пятна сложные, то возьмите пять столовых ложек.

Но важно понимать, что с содой можно стирать только вещи из хлопка и льна, а также смешанных плотных тканей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».