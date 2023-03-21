Почему рядом с морковкой обязательно нужно посадить лук: помогают друг другу

Обязательно позаботьтесь на своих огородах о полезном соседстве лука. Эта культура не только радует нас своим вкусом в блюдах, но и выполняет роль защитника других растений на грядках.

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Практически для все сельдерейные (зонтичные), к которым относятся морковь, петрушка, укроп, сельдерей, пастернак, любят соседство с луком, а также с чесноком (луковыми).

Отличным соседом для моркови признан лук, который своими фитонцидами отпугивает морковную муху, а морковь, в свою очередь, — луковую.

Посаженный возле клубники чеснок прогонит прочь многих вредителей вроде долгоносика, слизней.

В результате вы получите буйное цветение, а также рост и отличный урожай.

Источник: ogorodum.ru