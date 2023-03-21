Как убрать самый жесткий нагар со сковороды или кастрюли — реально работает: возьмите «Крот»

Если ни моющие средства, ни жесткие щетки не могут убрать с вашей посуды многолетний нагар, воспользуйтесь этим лайфхаком.

Удалить самые жесткие, буквально каменные, наслоения с посуды можно при помощи средств для очистки канализационных труб.

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Выбрать нужно средства с содержанием щелочи — гидроксида натрия. Подходят такие препараты, как Tiret, «Крот» или Sanfor. Подчеркнем, что использовать их стоит только относительно чугунных и стальных сковородок, а также кастрюль.

Налейте в неметаллическое ведро 500 мл средства и 1 л воды, перемешайте. Произойдет химическая реакция.

Погрузите в состав сковороду, подождите, пока нагар размокнет. Достаньте посуду и удалите металлической щеткой остатки нагара.

Обязательно очень тщательно и несколько раз промыть посуду, чтобы удалилась вся химия без следа.

Источник: atvmedia.ru