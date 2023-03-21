Россияне дождались! Доллар упал сегодня на торгах: народ бежит в банки менять валюту

В последние дни мы уже привыкли наблюдать, как доллар стабильно повышает свой курс на бирже относительно рубля.

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Эксперты даже заговорили о возможном достижении рубежа в 80 рублей. Ведь американский доллар активно поддерживается не только правительством США, но и 6 крупнейшими банками Европы и Азии.

Однако утренние торги 21 марта обескуражили даже бывалых инвесторов. Доллар вместо повышения неожиданно обвалился сразу на 6 копеек — до 77,11 рубля.

Не удивительно, что те, кто давно ждал понижения, поспешили в банки обменивать валюту.

Источник: 1prime.ru