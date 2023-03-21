Возможности терки, о которых вы не знали: заменит целый кухонный комбайн!

Теркой хозяйки часто пользуются на автомате, не особо задумываясь о скрытых ее функциях. Например, сторона с широкими выступами отлично подходит не только для шинкования капусты, но и нарезки слайсов моркови, лука и других овощей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Используйте эту часть для приготовления картофельных чипсов и аккуратной тоненькой нарезки сыра.

Самая колючая сторона терки полезна в приготовлении пюре, а также для снимания цедры. Кроме того, она легко очищает рыбу от чешуи.

Сторона терки с крупными каплями подойдет не только для натирания овощей, но и для масла, чтобы мгновенно сделать его мягким в блюда. Теперь вам больше не придется ждать, когда оно постоит при комнатной температуре. Натер – и в тесто!

А если продеть в дурочки зелень, вы одним легким движением снимите с нее все листочки.

Источник: YouTube-канал «Она знает»