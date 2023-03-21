Уже ничего не изменится: объявлена стоимость доллара и евро — «разгромный» курс валют

Согласно данным Центрального банка России, курс доллара поднялся на 63 копейки до 77,24 рубля. Евро повысился на 91 копейку до 82,37 рубля. Таков курс валют на вторник, 21 марта.

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Относительно доллара и евро российская валюта продолжает слабеть. Что закономерно на фоне падения цен на нефть.

Таким образом, рубль снижается на 0,5% на торгах в Москве до 77,46 за доллар — это самый низкий уровень закрытия с 19 апреля прошлого года.

Ранее финансовые аналитики предрекали резкое падение рубля в марте. Однако пока этого не произошло. Рубль снижается, но постепенно.

По материалам vnimanie.pro