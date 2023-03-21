Как мгновенно отщелкнуть от чугунной сковороды десятилетний нагар: хлоп – и нет его!

Чугунная сковорода может служить верой и правдой на кухне целыми десятилетиями. Однако и эта посуда накапливает на своем дне и боковинах жесткие черные наслоения нагара.

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Очистить их обычными абразивными средствами невозможно. И тут приходит на помощь старый проверенный способ со времен СССР.

Снимите со сковороды ручку, если она не металлическая. Поставьте ее на конфорку, включите нагрев.

Подождите до тех пор, пока от сковороды не пойдет дым. Обычно проходит около 15 минут.