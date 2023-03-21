Зачем между рядами клубники нужно сажать чеснок: урожай будет роскошным!

Садоводы и огородники нередко прилагают много сил, чтобы увеличить свой урожай и спасти его от вредителей. Вместе с тем, есть несколько хитростей, которые помогут в этих вопросах вообще без всякого труда.
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Речь идет о правильном соседстве культур. Например, издавна известно, что положительно влияют друг на друга огурцы и укроп. Их вместе садили еще наши бабушки.
Ну а чеснок, посаженный между рядами клубники, станет настоящим воином-заступником для ягодки. Он отпугивает долгоносика, слизней и других вредителей, в результате культура набирает высоту и цветение. Дает отличный урожай.
Источник: ogorodum.ru.