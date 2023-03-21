Почему все опять запасаются крупой: неурожай, цены подскочат нереально

Почему все опять побежали за крупой: неурожай, цены подскочат нереально

Крупа. Фото: Global Look Press

Люди стараются запастись продукцией впрок.

На фоне нестабильной финансовой ситуации в мире и стране произошло то, чего не ждали – поставщики решили повысить цены на рис в разы.

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В настоящий момент они уведомили торговые сети о скачке стоимости в 10–30%! Объясняется это неурожаем риса, сообщает «Коммерсант».

Пока ритейлеры не торопятся поднимать цены из-за рисков для спроса, а эксперты говорят о достаточности урожая риса для внутреннего рынка.

Вместе с тем запасливые россияне поспешили в магазины сделать продовольственные запасы «на всякий случай».

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