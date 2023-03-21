Зачем смазывать терку маслом каждый раз перед использованием: как же теперь легко

Терка – далеко не самый любимый предмет на кухне у хозяек. Она может поломать ногти, да и возни с ее отмыванием немало.
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Но не стоит отчаиваться! Благодаря нескольким полезным лайфхакам вы с удовольствием начнете ей пользоваться.
Во-первых, постарайтесь сразу купить хорошую острую терку, чтобы не прилагать лишних усилий и не портить маникюр.
Если не получилось – возьмите фольгу, скатайте ее в шар и потрите поверхности терки, так вы наточите ее и сможете с легкостью работать.
Во-вторых, перед использованием протирайте терку растительным маслом. Она потом легко отмоется, а кусочки овощей не прилипнут к отверстиям.
В-третьих, после работы вооружитесь содой и зубной щеткой. Они помогут вам избавиться от застрявших кусочков продуктов в два счета!
Источник: mpr-shop.ru