В России пенсионерам раздадут по 10000 рублей: узнали кому – смотрим список

В преддверии 9 Мая российским пенсионерам решено подарить по 10000 рублей. Средства выделяются из госбюджета, они призваны помочь гражданам, которые имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.
Деньги решено перевести россиянам, которые помогали дойти до победы или пострадали во время ВОВ, но при этом ранее не награждаемым деньгами в честь праздника.
В список лиц, которых порадуют 10000 рублями входят не только участники ВОВ, но и дети войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также обладатели знаков жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.
Конкретнее - положена льгота пенсионеру или нет - необходимо узнавать в регионах, поскольку подобные решения принимаются на местах.
Источник: primpress.ru