В России пенсионерам раздадут по 10000 рублей: узнали кому – смотрим список

Деньги решено перевести россиянам, которые помогали дойти до победы или пострадали во время ВОВ, но при этом ранее не награждаемым деньгами в честь праздника.

В список лиц, которых порадуют 10000 рублями входят не только участники ВОВ, но и дети войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также обладатели знаков жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Конкретнее - положена льгота пенсионеру или нет - необходимо узнавать в регионах, поскольку подобные решения принимаются на местах.

Источник: primpress.ru