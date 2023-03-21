В России пенсионерам раздадут по 10000 рублей: узнали кому – смотрим список

В России пенсионерам раздадут по 10000 рублей: узнали каким – смотрим список

Деньги. Фото: Global Look Press

Важное решение было принято в честь праздника.

В преддверии 9 Мая российским пенсионерам решено подарить по 10000 рублей. Средства выделяются из госбюджета, они призваны помочь гражданам, которые имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.

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Деньги решено перевести россиянам, которые помогали дойти до победы или пострадали во время ВОВ, но при этом ранее не награждаемым деньгами в честь праздника.

В список лиц, которых порадуют 10000 рублями входят не только участники ВОВ, но и дети войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также обладатели знаков жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Конкретнее - положена льгота пенсионеру или нет - необходимо узнавать в регионах, поскольку подобные решения принимаются на местах.

Источник: primpress.ru

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