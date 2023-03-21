Доллар позорно растоптан евро: о курсе «американца» биржа принесла печальные известия

Американский доллар на завершающих торгах 20 марта вырос относительно рубля на 11 копеек, дойдя до уровня в 77,17 рубля.

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Вместе с тем, валюта США не смогла выдержать конкуренции по отношению к евро, сокрушительно упав на его фоне.

Согласно последним данным Московской валютной биржи, курс евро к доллару вырос до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара. В итоге индекс доллара уменьшился на 0,29%, до 103,41 пункта.